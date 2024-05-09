Первый взгляд на Ведьмака за кадром четвёртого сезона тёмного фэнтези (фото)

Геральт из Ривии приобщился к року и чуточку приуныл. В сети всплыло первое закадровое фото нового Ведьмака, но с оговоркой. За главного героя на снимке грустный Джоэл Эдриан, дублёр нынешнего исполнителя ведущей партии Лиама Хемсворта, возглавившего каст четвёртого сезона «Ведьмака».

Съёмки предпоследнего сезона альтернативной адаптации знаменитого фэнтезийного цикла Анджея Сапковски стартовали во второй половине апреля. О премьерной дате пока ничего конкретного не сообщают.

Ожидаем, когда в кадр наконец-то попадёт Хемсворт при параде.