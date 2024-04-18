«Ведьмак» с Лиамом Хемсвортом завершится пятым сезоном (видео)

Начало конца торжественно стартовало. Стриминговый сервис Netflix опубликовал ролик с производственных полей четвёртого — предпоследнего — сезона «Ведьмака». А предпоследнего, потому что заодно с выпуском ролика подтвердились давно ходившие слухи — адаптация одноимённого книжного цикла Анджея Сапковского завершится пятым сезоном.

Проект официально продлили на пятый сезон, который объявили заключительным. Обещают подарить зрителям грамотную концовку. Шутники.

Ну а видео показывает сценарную читку, где присутствует весь основной актёрский состав продолжения, включающий в себя Лиама Хемсворта (Геральт), Аню Чалотру (Йеннифэр), Фрею Аллан (Цири), Джои Бэти (Лютик). Присутствовал и новичок Лоренс Фишбёрн (вампир Регис).