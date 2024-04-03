Лео Бонарта в «Ведьмаке» сыграет Шарлто Копли

Итак, четвёртый сезон дремучего фэнтези «Ведьмак» наконец-то подал кое-какие признаки жизни — в виде кастинговых новостей. Издание Variety эксклюзивно сообщает, что в продолжении сериала, где титульный герой переживёт глубокую личностную трансформацию, сыграют Шарлто Копли, Джеймс Пьюрфой и Дэнни Вудбёрн.

Копли сыграет знаменитого охотника на ведьмаков, наёмника Лео Бонарта — жуткого во всех отношениях человека. Пьюрфою досталась роль Стефана Скеллена, высококлассного шпиона и придворного советника нильфгаардского короля Эмгыра. Вудбёрн сыграет ещё одну знаменитость — краснолюда Золтана Хивая, друга Ведьмака.

Съёмки четвёртого сезона стартуют этой весной под неусыпным присмотром шоураннера Лорен Шмидт Хиссрич. О дате премьеры новых эпизодов истории о странствиях Геральта из Ривии в исполнении теперь уже Лиама Хемсворта пока ничего не сообщают.