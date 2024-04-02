Кровавая романтика в свежем трейлере второго сезона «Интервью с вампиром»

В этой истории слишком много ненадёжных рассказчиков. Кабельный канал AMC опубликовал трейлер второго сезона мистического триллера «Интервью с вампиром», который повышает накал драмы, причём сразу во всех временных линиях. В центре кровавой заварушки знакомые всё лица — Луи (Джейкоб Андерсон), Лестат (Сэм Рид), Клодия (Делейни Хейлс) и Арман (Ассад Заман).

Продолжение многосерийной экранизации культовых романов Энн Райс, действие которого развернётся в Париже, стартует на малых экранах 12 мая.