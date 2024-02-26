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Жуткие развлечения в Париже — вышел свежий тизер второго сезона «Интервью с вампиром»

Кажется, кто-то так основательно покутил за океаном, что у него даже память отшибло. Стриминговый сервис AMC+ выкатил свежий тизер второго сезона кровавого триллера «Интервью с вампиром». Промо напоминает, что главные герои перебрались в Европу, где их ждут новые знакомства и неминуемая встреча с прошлым.

Основательно подурневшая Клодия (Делейни Хейлс) и её «старший брат» Луи (Джейкоб Андерсон) бегут от воспоминаний о Лестате (Сэм Рид). В новом месте обитания — Париже — они знакомятся с Арманом (Ассад Заман) и его клыкастыми собратьями.

В начале февраля зрителям показали тизер, который раскрыл дату возвращения сериала на домашние экраны — второй сезон стартует на кабельном канале AMC и его стриминге 12 мая.

Теги
ВидеоИнтервью с вампиром
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Источник фотографий: Depositphotos

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