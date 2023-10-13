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Кровавая пирушка и новая любовь Луи в отрывке из второго сезона «Интервью с вампиром»

Светская беседа на фоне вампирского разгула. В рамках Comic Con, стартовавшего в Нью-Йорке, кабельный канал AMC презентовал публике отрывок из второго сезона мистической драмы «Интервью с вампиром», где Луи де Пон дю Лак (Джейкоб Андерсон) сближается со своим знакомым Арманом (Ассад Заман). Ну а Клодия сильно изменилась за лето — теперь её играет Делейни Хейлс.

Точная дата возвращения на экраны многосерийной адаптации культовых романов Энн Райс пока неизвестна, но AMC обещает, что свежие эпизоды начнут выходить в следующем году.

Теги
ВидеоИнтервью с вампиром
Комментарии (1)

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Источник фотографий: Depositphotos

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