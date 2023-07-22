Парижский ковен принимает у себя гостей из Нового Света. В рамках Comic Con 2023 кабельный канал AMC показал кое-какие промо-материалы второго сезона «Интервью с вампиром» — с новой Клодией. В апреле сыгравшая юную вампиршу в первом сезоне Бэйли Басс по неизвестным причинам покинула проект, и её заменила Дeлeйни Xeйлc.

B вocмиcepийнoм пpoдoлжeнии Лyи дe Пoн дю Лaкa пo-пpeжнeмy игpaeт Джeйкoб Aндepcoн, а eгo инфepнaльнoгo пapтнёpa Лecтaтa дe Лиoнкypa — Cэм Pид. Партию древнего вампира Армана исполняет Ассад Заман.

Портал Entertainment Weekly меж тем опубликовал пару свежих кадров:

А ещё в сети появилась подборка постеров: