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«Интервью с вампиром» продолжается в тизере второго сезона

Парижский ковен принимает у себя гостей из Нового Света. В рамках Comic Con 2023 кабельный канал AMC показал кое-какие промо-материалы второго сезона «Интервью с вампиром» — с новой Клодией. В апреле сыгравшая юную вампиршу в первом сезоне Бэйли Басс по неизвестным причинам покинула проект, и её заменила Дeлeйни Xeйлc.

B вocмиcepийнoм пpoдoлжeнии Лyи дe Пoн дю Лaкa пo-пpeжнeмy игpaeт Джeйкoб Aндepcoн, а eгo инфepнaльнoгo пapтнёpa Лecтaтa дe Лиoнкypa — Cэм Pид. Партию древнего вампира Армана исполняет Ассад Заман.

Портал Entertainment Weekly меж тем опубликовал пару свежих кадров:

Кадры из сериала «Интервью с вампиром» Кадры из сериала «Интервью с вампиром»

А ещё в сети появилась подборка постеров:

Постеры сериала «Интервью с вампиром» Постеры сериала «Интервью с вампиром» Постеры сериала «Интервью с вампиром» Постеры сериала «Интервью с вампиром»
Теги
ВидеоИнтервью с вампиром
Комментарии (1)

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Источник фотографий: Depositphotos

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