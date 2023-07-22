Боги, люди и монстры пытаются ужиться друг с другом в трейлере комедии «Крапополис» Дэна Хармона

Античный мир, каким вы его ещё не видели и не знали. В сети появился трейлер анимационной комедии для взрослых «Крапополис» от соавтора «Рика и Морти» Дэна Хармона. Двухсерийная премьера мультсериала состоится на телеканале FOX и стриминговом сервисе Hulu 24 сентября.

Легендарная Древняя Греция. Испорченная семейка людей, богов и монстров пытается без кровопролитных междоусобиц управлять одним из первых городов в истории.

Основных персонажей озвучивают Ричард Айоади, Ханна Уэддингхэм, Мэтт Берри, Пэм Мёрфи, Дункан Трасселл, Пиа Шах, Дав Кэмерон и Тара Стронг.

И баннер: