 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2021 Фильмы 2022 Фильмы 2023 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
Метагалактический мегакинопортал
Cepиaл «Пepcи Джeкcoн и Oлимпийцы» oбзaвёлcя пocтepoм Cцeнapиcткa «Mиcc Mapвeл» пepeпиcaлa вce эпизoды cepиaлa и нe пoлyчилa oт Marvel дeнeг Jagged Alliance 3 пoлyчит кooп и инcтpyмeнты для coздaния мoдoв Гoлый Ли Пeйc дepётcя c нeзвaными гocтями в oтpывкe из втopoгo ceзoнa «Ocнoвaния» «Apкнaйтc: Зимнee yeдинeниe» — второй тизер-трейлер аниме от студии Yostar Pictures
• • •
 
1
СЕРИАЛЫ
442

Боги, люди и монстры пытаются ужиться друг с другом в трейлере комедии «Крапополис» Дэна Хармона

Античный мир, каким вы его ещё не видели и не знали. В сети появился трейлер анимационной комедии для взрослых «Крапополис» от соавтора «Рика и Морти» Дэна Хармона. Двухсерийная премьера мультсериала состоится на телеканале FOX и стриминговом сервисе Hulu 24 сентября.

Легендарная Древняя Греция. Испорченная семейка людей, богов и монстров пытается без кровопролитных междоусобиц управлять одним из первых городов в истории.

Основных персонажей озвучивают Ричард Айоади, Ханна Уэддингхэм, Мэтт Берри, Пэм Мёрфи, Дункан Трасселл, Пиа Шах, Дав Кэмерон и Тара Стронг.

И баннер:

Постеры сериала «Крапополис»
Теги
ВидеоКрапополис
Комментарии (1)

Ещё на эту тему

+«Обратная сторона Земли» без Джастина Ройланда — вышел трейлер четвёртого сезона 5Сериал «Сёгун» показал свои безголовые постеры 1Moллы — этo нe миф. Baмпиpы в этoм yбeдилиcь в cвeжeм тизepe кoмeдии «Чeм мы зaняты в тeни»

Тоже интересно

0Kaзyмa Kиpью вoзвpaщaeтcя в нoвoм тpeйлepe Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name 54У «Bызoвa» нe бyдeт кoнкypeнтoв: гoлливyдcкиe фильмы cнимaют c пpoкaтa 0«Koнcьepж yнивepмaгa „Apктикa“» — aнoнc aнимe пpo мaгaзин для живoтныx 2Hик Фьюpи и Mapия Xилл нa cвeжиx кaдpax «Ceкpeтнoгo втopжeния» 19«Бapби» и «Oппeнгeймep» нaчaли гpecти дeньги — кyклe yжe oткaзaли в Kитae

Далее на КГ

0
Rolling Stone выбрал величайшую песню в истории кей-попа
 1
Dynamite наконец-то вернуло Уток Правосудия в комикс про Чёрного плаща
 0
«Обратная сторона Земли» без Джастина Ройланда — вышел трейлер четвёртого сезона
 2
DC решило изучить запутанную историю Харли Квинн задолго до появления Джокера в её жизни
 5
Король пиратов собирает команду в трейлере адаптации аниме «Ван-Пис»
 2
«Apкнaйтc: Зимнee yeдинeниe» — второй тизер-трейлер аниме от студии Yostar Pictures
 3
Фильм «Американский психопат» с Кристианом Бейлом получит продолжение в виде комикса
 3
«Неуязвимый» возвращается в тизере второго сезона фантастического боевика
 0
KГ игpaeт: Игровой коллаж № 115: Jagged Alliance
 0
Стрим в честь 40 000 подписчиков на канале с кей-поп-реакциями
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Аниме «Xopимия: Kycoчeк» — дaтa пpeмьepы и нoвый poлик aнимe, в кoтopoм экpaнизиpyют пpoпyщeнныe глaвы мaнги «Xopимия»
 
Кино Лaзep-шoy «Tpи дeбилa». Bыпycк 570: «Фopcaж 10», peaкция нa «Pycaлoчкy», cвeжий пepфopмaнc Maкca Лэндиca, cepиaл «Hoвичoк»
 
Тэян из Big Bang выпустил тизер к песне Shoong
 
Кино Maльчишкa cтaнoвитcя пpeдcтaвитeлeм чeлoвeчecтвa y инoплaнeтян в тизepe aнимaциoннoгo фильмa «Элиo»
 
Аниме EBA-536: Mы видeли и пoxyжe
 
Tимoти Oлифaнт пpoтив Бoйдa Xoлдбpyкa в тpeйлepe ceдьмoгo ceзoнa «Пpaвocyдия»
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2021 Фильмы 2022 Фильмы 2023 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

ВКонтакте Телеграм ICQ Твиттер

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
16Лазер-шоу «Три дебила» – 577: «Флэш», забастовка актёров, новые «Трансформеры», «Непосредственно Каха 2»
 
3Ноль кадров в секунду – 483: Прекратите требовать хороших игр!
 
 
3ЕВА
 
 
1Телеовощи – 505: Подкастные шкуры
 
4Лазер-шоу «Три дебила» – 576: «Судзумэ», The Blackening, камео «Дэдпула 3», провал «Индианы Джонса 5»
 
2Ноль кадров в секунду – 482: Без Ивана нельзя
 
 
12ЕВА – 537: Весёлая жизнь после зомби-апокалипсиса
 
 
5Телеовощи – 504: Сюжетные трусики
 
13Лазер-шоу «Три дебила» – 575: «Кто убил BlackBerry», «Нимона», новый Супермен и Лоис Лейн, острый Cheetos, четыре «Астрала»
 
5Ноль кадров в секунду – 481: Зловещий розовый провод
Ещё

Новые комментарии

© 2002–2023 КГ

Контакты

Размещение рекламы

Пользовательское соглашение

Политика конфиденциальности

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

Наши друзья
КритиканствоAMV News
RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru