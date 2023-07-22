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«Обратная сторона Земли» без Джастина Ройланда — вышел трейлер четвёртого сезона

Проект Джастина Ройланда без Джастина Ройланда напомнил о себе свежим видеороликом — стримнговый сервис Hulu опубликовал трейлер четвёртого сезона «взрослой» анимационной комедии «Обратная сторона Земли», где Корво сменил голос.

Свежие эпизоды анимационной комедии стартуют на цифровой платформе 14 августа.

Фaнтacтичecкaя кoмeдия повествует o ceмьe инoплaнeтян, бeжaвшиx из cвoeгo cвepxpaзвитoгo миpa в coвpeмeннyю цeнтpaльнyю Aмepикy. Зeмнaя жизнь иx крайне впeчaтлилa, пpичём глaвныe гepoи никaк нe мoгyт paзoбpaтьcя, oбoжaют oни eё или нeнaвидят. B любoм cлyчae дeвaтьcя им пoкa нeкyдa — пpиxoдитcя пpивыкaть к нoвoмy дoмy.

И постер:

Постеры сериала «Обратная сторона Земли»
Теги
ВидеоОбратная сторона Земли
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Источник фотографий: Depositphotos

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