«Неуязвимый» возвращается в тизере второго сезона фантастического боевика

Сверхспособный Марк Грэйсон (Стивен Ян) наконец-то готов к новым приключениям. Стриминговый сервис Amazon выкатил тизер второго сезона «Неуязвимого» — многосерийной анимационной экранизации одноимёного комикса Роберта Киркмана. Самое важное: видеоролик сообщил дату возвращения сериала на экраны — долгожданные новые эпизоды начнут выходить 3 ноября.

В тизер, как и ранее на постер, уместили всех основных персонажей. Ну и напомнили имена тех, кто их озвучивает. Новичками, присоединившимися к составу актёров озвучивания, выступают Стерлинг К. Браун, Питер Каллен, Роб Делани, Калиста Флокхарт, Фил Ламарр, Люк Макфарлейн, Татьяна Маслани, Скут Макнэри, Джей Фэро, Элла Пернелл, Тим Робинсон, Бен Шварц, Ри Сихорн, Лиа Томпсон, Пол Ф. Томпкинс и Шантель Вансантен.