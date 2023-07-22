Дэрил Диксон — спаситель парижан в свежем трейлере спин-оффа «Ходячих мертвецов»

Матёрый знаток выживания Дэрил Диксон — один из главных героев флагмана «Ходячие мертвецы» — в своём сольном сериале прибывает во Францию, дабы поделиться своим богатым жизненным опытом с местными остатками пока ещё незаражённого населения. В сети появился свежий трейлер зомби-драмы «Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон», где герой Нормана Ридуса примеряет на себя ответственную миссию.

Помимо насущных вопросов выживания и неизбежных новых знакомств главному герою предстоит выяснить, как и почему он вообще оказался во Франции, потому что к европейским берегам он пристал в бессознательном состоянии.

Премьера сериала состоится на канале AMC и стриминге AMC+ в начале осени — 10 сентября.