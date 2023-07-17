Постапокалиптический Париж в новом тизере сериала «Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон»

AMC продолжает методично бомбардировать зрителей тизерами о европейских каникулах Дэрила Диксона из «Ходячих мертвецов» В спин-оффе «Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон» герой Нормана Ридуса пересекает Атлантику в бессознательном состоянии, чтобы насладиться красотами старушки Европы, которую зомби-пандемия тоже не обошла стороной.

В новом тизере Дэрил путешествует на лодке по Сене, с безопасного расстояния любуясь безлюдными улицами Города любви, а также его потрёпанным главным символом — Эйфелевой башней. Осталось, как завещал классик, сделать селфи на память, иначе сей вояж не имеет никакого смысла. Удастся ли Дэрилу запечатлеть столь волнительный момент и вернуться на родину, зрители узнают осенью — сериал стартует 10 сентября.