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Дэрил Диксон блуждает по заражённой Франции в свежем тизере спин-оффа «Ходячих мертвецов»

Таинственным образом оказавшийся у берегов Европы американец странствует по странному и новому для себя миру. В сети появился свежий тизер постапоклиптической драмы «Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон», сольного спин-оффа одного из главных героев оригинального сериала.

Дэрил Диксон в исполнении Нормана Ридуса путешествует по Франции и заодно пытается сообразить, каким образом он там вообще очутился. Его странствия начнутся этой осенью на кабельном канале AMC и цифровой платформе AMC+.

В основном актёрском составе также значатся Мелисса Макбрайд, Клеманс Поэзи и Адам Нагаитис.

Теги
ВидеоХодячие мертвецы: Дэрил Диксон
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Источник фотографий: Depositphotos

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