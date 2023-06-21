Дэрила Диксона несёт к чужим берегам в тизере спин-оффа «Ходячих мертвецов»

Уже этой осенью один из самых стойких выживанцев в зомби-апокалипсисе продолжит свои рискованные приключения очень далеко от дома. В сети появился свежий тизер сериала «Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон», премьера которого состоится этой осенью. В главной роли, само собой, Норман Ридус.

Известно, что главный герой будет путешествовать по постапокалиптической Франции, а вот как он туда попал, неизвестно. И синопсис прозрачно намекает, что Дэрил и сам не в курсе. То ли память отшибло, то ли обстоятельства прибытия оказались экстремальными, на что, к слову, и указывает свежий тизер спин-оффа «Ходячих».