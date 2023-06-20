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Никита Ефремов ищет магические книги в трейлере фэнтези «Библиотекарь»

Таинственный и пугающий мир библиофилов. В сети появился трейлер отечественного фэнтези «Библиотекарь» по мотивам одноимённого романа Михаила Елизарова. Главную роль в многосерийной адаптации играет Никита Ефремов. Премьера сериала состоится 29 июня.

Актёр-неудачник Алексей приезжает в родной город покойного отца, чтобы продать его квартиру, но неожиданно оказывается втянут в мир хардкорных поклонников книг писателя Громова. Книг не простых, а магических. Каждая его книга дарит обладателю определённый эффект: Ярости, Терпения, Власти, Радости, Силы, Памяти. Поделившиеся на Библиотеки читатели воюют за обладание этими книгами, а также ищут самую редкую и ценную из них — книгу Смысла.

И постер:

Постеры сериала «Библиотекарь»
Теги
ВидеоБиблиотекарь
Комментарии (2)

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