Никита Ефремов ищет магические книги в трейлере фэнтези «Библиотекарь»

Таинственный и пугающий мир библиофилов. В сети появился трейлер отечественного фэнтези «Библиотекарь» по мотивам одноимённого романа Михаила Елизарова. Главную роль в многосерийной адаптации играет Никита Ефремов. Премьера сериала состоится 29 июня.

Актёр-неудачник Алексей приезжает в родной город покойного отца, чтобы продать его квартиру, но неожиданно оказывается втянут в мир хардкорных поклонников книг писателя Громова. Книг не простых, а магических. Каждая его книга дарит обладателю определённый эффект: Ярости, Терпения, Власти, Радости, Силы, Памяти. Поделившиеся на Библиотеки читатели воюют за обладание этими книгами, а также ищут самую редкую и ценную из них — книгу Смысла.

И постер: