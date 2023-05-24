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Владимир Яглыч супергеройствует в трейлере экшен-комедии «Ухожу красиво»

Когда самоубийство оказывается непосильной задачей. Цифровая платформа Wink презентовала трейлер 10-серийного комедийного боевика «Ухожу красиво» с Владимиром Яглычем в главной роли. Сериал о супергеройствующем полицейском стартует 20 июня.

Опер из подмосковного ОВД Борис Фадеев (Яглыч) бухает, депрессует и страдает от разлада в семье. Но когда главный герой выясняет, что жить ему осталось всего ничего, энергично берётся за самые опасные дела, постоянно подвергая свою жизнь опасности. Фадеев решает уйти из жизни не просто героически, а супергероически, но вот незадача — гибель постоянно обходит его стороной.

И постер:

Постеры сериала «Ухожу красиво»
Теги
ВидеоУхожу красиво
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