Владимир Яглыч супергеройствует в трейлере экшен-комедии «Ухожу красиво»

Когда самоубийство оказывается непосильной задачей. Цифровая платформа Wink презентовала трейлер 10-серийного комедийного боевика «Ухожу красиво» с Владимиром Яглычем в главной роли. Сериал о супергеройствующем полицейском стартует 20 июня.

Опер из подмосковного ОВД Борис Фадеев (Яглыч) бухает, депрессует и страдает от разлада в семье. Но когда главный герой выясняет, что жить ему осталось всего ничего, энергично берётся за самые опасные дела, постоянно подвергая свою жизнь опасности. Фадеев решает уйти из жизни не просто героически, а супергероически, но вот незадача — гибель постоянно обходит его стороной.

И постер: