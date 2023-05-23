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Гнилая порнуха: «Кумир» с Лили-Роуз Депп оценили на Rotten Tometoes

Источник: HBO

Продукт сублимации создателя «Эйфории», презентвоанный на Каннском финофестивале, оценили по достоинству. Сериал Сэма Левинсова «Кумир» с Лили-Роуз Депп и The Weeknd в главных ролях удостоился первый оценок от профессиональных оценщиков, и результаты уже сейчас можно увидеть в сети.

К примеру, на популярном агрегаторе рецензии Rotten Tomatoes у многосерийной драмы сейчас 10% одобрения, что соответствует во всех отношениях «гнилому» статусу продукта.

Проект называют растиражированной ради кликбейта пустышкой, в которой никакой глубины и никакого смысла попросту нет. Якобы это больше похоже на желание Левинсона повыпендриваться и эпатировать зрителей всякой непотребщиной, творящейся на экране. Оная, как утверждают посмотревшие, никакой смысловой нагрузки сюжету не добавляет.

Зрители смогут составить мнение о сериале в день его премьеры 4 июня.

Теги
КумирКумир
Комментарии (5)

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