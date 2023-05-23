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СЕРИАЛЫ
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«Библиотекари» получат спин-офф от The CW

Источник: TNT

Убыточный телеканал The CW, закрывший почти все свои художественные сериалы, ещё побарахтается. Вещатель неожиданно анонсировал разработку спин-оффа «Библиотекарей». Оные, к слову, выступают многосерийным спин-оффом кинотрилогии «Библиотекарь» с Ноа Уайли в главной роли и некогда выходили на кабельном канале TNT, который тоже завязал с художественными сериалами.

В разработке зачем-то находится проект под названием «Бибиотекари: Новая глава», шоураннером которого выступает один из продюсеров телевизионного франчайза Дин Девлин. За производство отвечают The CW и Electric Entertainment.

Предыдущие «Библиотекари», повествовавшие о хранителях могущественных магических артефактов, стартовали на TNT в 2014 году и продержались в эфире целых четыре сезона.

Теги
Библиотекари
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