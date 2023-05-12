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Приквел «Сверхъестественного» закрыт после первого сезона

Источник: The CW

Магия знаменитой фамилии не сработала. Телеканал The CW недрогнувшей (наверное) рукой закрыл мистическую экшен-драму «Винчестеры» на первом же сезоне. Не помог ни тот факт, что это приквел культового «Сверхъестественного», ни статус первого продюсерского проекта Дженсена Эклса, ни даже то, что он в сериале выступил рассказчиком.

Сериал повествовал о лихой молодости родителей братьев-охотников из культового «Сверхъестественного». Вернувшийся с войны Джон Винчестер (Дрейк Роджер) знакомится с охотницей на нечисть Мэри Кэмпбелл (Мэг Доннелли), и влюблённые готовы рискнуть всем, чтобы спасти свою любовь и весь мир.

К слову, вместе с «Винчестерами» под нож попала и условно бойцовская экшен-драма «Кунг-фу» с Оливией Лян в главной роли. Правда, оная смогла-таки продержатся в эфире целых три сезона.

Теги
ВинчестерыКунг-фу
Комментарии (1)

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