Привет «Бриджертонам» на свежих кадрах из «Доктора Кто»

Костюмированное гейство продолжается. Новый-старый шоураннер «Доктора Кто» Рассел Т. Дэвис, вознамерившийся собрать в свежих эпизодах самый настоящий нетрадиционный «цветник», продолжает представлять персонажей будущей истории. На свежих «викторианских» кадрах из сериала засветился некто в исполнении Джонатана Гроффа.

Остальных действующих лиц вы и так уже хорошо знаете — это Пятнадцатый Доктор в исполнении Шути Гатвы, который смотреть на вас, как на чернь, а также его спутница Руби Сандэй в исполнении Милли Гибсон.