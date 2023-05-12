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Привет «Бриджертонам» на свежих кадрах из «Доктора Кто»

Костюмированное гейство продолжается. Новый-старый шоураннер «Доктора Кто» Рассел Т. Дэвис, вознамерившийся собрать в свежих эпизодах самый настоящий нетрадиционный «цветник», продолжает представлять персонажей будущей истории. На свежих «викторианских» кадрах из сериала засветился некто в исполнении Джонатана Гроффа.

Остальных действующих лиц вы и так уже хорошо знаете — это Пятнадцатый Доктор в исполнении Шути Гатвы, который смотреть на вас, как на чернь, а также его спутница Руби Сандэй в исполнении Милли Гибсон.

Кадры из сериала «Доктор Кто» Кадры из сериала «Доктор Кто»
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ГалереяДоктор Кто
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Источник фотографий: Depositphotos

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