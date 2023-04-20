Дэвид Теннант в образе Четырнадцатого Доктора на новом кадре «Доктора Кто»

Официальный твиттер-аккаунт «Доктора Кто» опубликовал новый кадр с Четырнадцатым Доктором в исполнении Дэвида Теннанта. В своё время актёр играл Десятую версию Повелителя Времени. Хувиане считают Теннанта если не эталонным, то одним из лучших Докторов ньюскула, поэтому он нет-нет да и возвращается в сериал, когда тот начинает сдавать.

Или, как было в случае со спецвыпуском «День Доктора», который показывали в кино, чтобы сборы не провисали. После эпохи правления Криса Чибнелла, чтобы возместить ущерб, нанесённый «Доктору Кто», не помешало бы и два Теннанта, но, увы, он такой один, зато появится в целых трёх спецэпизодах, премьера которых запланирована на ноябрь.

Сейчас у «Доктора Кто» начался период тесного сотрудничества с Disney, поэтому у сериала появилась возможность снять несколько спин-оффов. Первый уже анонсирован. Он будет про ЮНИТ и Кейт Стюарт.