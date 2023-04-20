Новый Доктор, конечно, сильно на любителя (если вы понимаете), но харизмы у него не отнять. Шути Гатва, ярко блеснувший в «Половом воспитании», здесь, кажется, и вовсе не собирается сдерживать себя — вы только посмотрите на этот ретро-образ на свежих кадрах «Доктора Кто».

Главным модным аксессуаром Гатвы в новом сезоне станет 18-летняя Милли Гибсон, которая сыграет спутницу пятнадцатого Доктора Руби Сандэй

Герои передают привет из 60-х, а съёмки меж тем продолжаются.

Но сначала к культовой роли вернётся Дэвид Теннант, три спецэпизода с которым выйдут в ноябре этого года.