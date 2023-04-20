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Доктор-гей и шикарная блондинка прямиком их 60-х — свежие кадры «Доктора Кто»

Новый Доктор, конечно, сильно на любителя (если вы понимаете), но харизмы у него не отнять. Шути Гатва, ярко блеснувший в «Половом воспитании», здесь, кажется, и вовсе не собирается сдерживать себя — вы только посмотрите на этот ретро-образ на свежих кадрах «Доктора Кто».

Главным модным аксессуаром Гатвы в новом сезоне станет 18-летняя Милли Гибсон, которая сыграет спутницу пятнадцатого Доктора Руби Сандэй

Кадры из сериала «Доктор Кто» Промо-арт сериала «Доктор Кто»

Герои передают привет из 60-х, а съёмки меж тем продолжаются.

Но сначала к культовой роли вернётся Дэвид Теннант, три спецэпизода с которым выйдут в ноябре этого года.

Теги
ГалереяДоктор Кто
Комментарии (6)

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