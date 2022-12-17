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Новый Доктор и его спутница на свежих промо сериала «Доктор Кто»

Пятнадцатая вариация легендарного путешественника вовсю готовится к дальнейшим невероятным приключениям в компании новой спутницы. Переродившийся в Шути Гатву титульный персонаж сдружится с Руби Сандэй в исполнении Милли Гибсон. И вдвоём они отправятся бороздить безбрежные пространственно-временные дали. А чтобы вы не забывали, как выглядят новые герои, канал BBC выпустил свежий промо-арт продолжения «Доктора Кто».

Промо-арт сериала «Доктор Кто» Промо-арт сериала «Доктор Кто»

Но прежде чем зрители доберутся до следующего сезона культовой приключенческой фантастики, они наверняка отсмотрят три спецэпизода, который выйдет в следующем году. В них Четырнадцатого Доктора сыграет Дэвид Теннант, в начале 2000-х сыгравший Десятого Доктора.

Теги
ГалереяДоктор Кто
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Источник фотографий: Depositphotos

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