Новый Доктор и его спутница на свежих промо сериала «Доктор Кто»

Пятнадцатая вариация легендарного путешественника вовсю готовится к дальнейшим невероятным приключениям в компании новой спутницы. Переродившийся в Шути Гатву титульный персонаж сдружится с Руби Сандэй в исполнении Милли Гибсон. И вдвоём они отправятся бороздить безбрежные пространственно-временные дали. А чтобы вы не забывали, как выглядят новые герои, канал BBC выпустил свежий промо-арт продолжения «Доктора Кто».

Но прежде чем зрители доберутся до следующего сезона культовой приключенческой фантастики, они наверняка отсмотрят три спецэпизода, который выйдет в следующем году. В них Четырнадцатого Доктора сыграет Дэвид Теннант, в начале 2000-х сыгравший Десятого Доктора.