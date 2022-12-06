Печальная неизбежность: стартовали съёмки нового сезона «Доктора Кто»

Как бы фанаты всего мира ни тосковали по славным временам, когда «Доктор Кто» мог похвастаться харизматичными актёрами и неплохими сценаристами, но время не стоит на месте. Телеканал BBC, пронзая время и пространство, шагает в ногу с трендами. Страдают от «гениальных» идей, как водится, обычные зрители и культурное наследие.

Поэтому сегодня официальный твиттер-аккаунт франчайза «Доктор Кто» объявил, что стартовали съёмки нового сезона, с Пятнадцатым доктором, которого сыграет Шути Гатва («Половое воспитание»). В честь такого дела даже небольшой тизер запилили:



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Пятнадцатый Доктор Шути Гатвы пришёл на смену Тринадцатому в исполнении Джоди Уиттакер. Не пугайтесь математической логики — она призвана сбить с толку неофитов и отвлечь внимание от модного каста. На самом деле между Уиттакер и Гатвой втиснулся Дэвид Теннант, настолько талантливый, что сумел воплотить сразу двух Докторов — Десятого и Четырнадцатого. Каков масштаб личности, а? Спецэпизод об этом инциденте получил название «Сила доктора» и вышел в октябре, к 100-летнему юбилею телеканала BBC.

Следующий сезон «Доктора Кто» выйдет в 2023 году. Компанию Гатве составит Милли Гибсон, которая сыграет спутницу Доктора Руби Сандэй, а также Ясмин Финни — ей достался персонаж по имени Роза.