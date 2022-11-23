Дэвид Теннант и его верная ТАРДИС на промо сериала «Доктор Кто»

Телеканал BBC потихоньку подготавливает армию хувиан к череде спецэпизодов «Доктора Кто», где к своему культовому образу вернётся Дэвид Теннант. Юбилей знаменитого сериала собираются отметить с размахом, для чего в праздничные серии позвали участников проекта, успевших в разное время поучаствовать в приключениях галлифрейца. Теннант, к слову, будет отыгрывать не Десятого, а Четырнадцатого Доктора. Интересно, как это отразится на его восприятии мира и себя.

В сети появился официальный промо-арт с актуальной инкарнацией главного героя:

А также ансамблевое промо, где собраны все исполнители легендарной роли: