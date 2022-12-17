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У комедии «Мифический квест» появится спин-офф

Источник: Apple TV+

Вселенная производственной комедии «Мифический квест» о буднях игровой индустрии расширяется. Стриминговый сервис Apple TV+ одобрил производство многосерийного спин-оффа «Простые смертные». Преемственность обеспечивают авторы, работающие над основным сериалом.

Спин-офф расскажет о жизни работников игровой индустрии, игроков и фанатов, так или иначе связанных с MMORPG «Мифический квест».

Проектом занимаются сценаристы оригинального сериала Эшли Бёрч, Джон Хоуэлл и Кэти Макэлхенни, а создатели «Мифического квеста» Меган Ганц, Роб Макэлхенни и Чарли Дэй вместе с Дэвидом Хорнсби входят в команду исполнительных продюсеров спин-оффа. Производство курируют Lionsgate Television, 3 Arts Entertainment и Ubisoft.

Теги
Простые смертные
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