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Первоисточник: www.metacritic.com Прямая ссылка на новость:

Фиаско «Колец власти»: агрегатор Metacritic составил топ лучших сериалов 2022 года

Источник: Amazon

Под занавес года агрегатор Metacritic подвёл промежуточные итоги, выбрав лучшие сериалы 2022 года. Список будет корректироваться в течение декабря-января. В качестве мерила использовался сугубо математический подход — агрегатор проанализировал аналогичные топы ведущих англоязычных критиков и собрал на их основе собственный топ.

Подсчёт вёлся по очкам: за первое место сериал получает 3 балла, за второе — 2 балла, 1 балл — за включение в топ-10 и отдельное упоминание, а также 0,5 балла за места с 10-е по 20-е и места, разделяемые с другими проектами. В списке источников для рейтинговой таблицы среди прочих указаны The Economist, Indiewire, The New Yorker, Polygon и Time.

Итак, топ лучших сериалов 2022 года по версии Metacritic:

1) «Лучше звоните Солу» (23 балла);
2) «Разделение» (22 балла);
3) «Медведь» (21 балл);
4) «Андор» (17,5 баллов);
5) «Репетиция» (14 баллов);
6) «Псы резервации» (12,5 баллов);
7) «Барри» (10 баллов);
8) «Заговор сестёр Гарви» (10 баллов);
9) «Патинко» (9,5 баллов);
10) «Будет больно» (6 баллов).

Некоторые сериалы не вошли в топ-10, но тоже достойны упоминания благодаря критикам:

11) «Начальная школа „Эббот“» (6 баллов);
12) «Дом Дракона» (6 баллов);
13) «Кто-то где-то» (5,5 баллов);
14) «С замиранием сердца» (4 балла);
15) «Атланта» (4 балла);
16) «Перемены» (4 балла).

Как видно, распиаренный «Властелин колец. Кольца власти», несмотря на инклюзивный каст и рекордный бюджет, не удостоился чести войти в лучшие из лучших. Его ближайший конкурент «Дом Дракона» хотя бы попал во вторую часть списка. Среди видеосервисов и каналов лидирует HBO — в список попали сразу четыре проекта от кабельного вещателя. Ему наступает на пятки FX с четырьмя сериалами, но два из них сняты в сотрудничестве с Hulu. Apple TV+ получает «бронзу» с тремя сериалами. Netflix и Disney+ отмечены всего раз. Но не исключено, что за оставшиеся два месяца ситуация изменится.

Комментарии (2)

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