 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2022 Фильмы 2023 Фильмы 2024 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2022 Сериалы 2023 Сериалы 2024 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
Реклама
   

Реклама

ООО «Леста Геймс Эдженси», ИНН 9705161726, ID #a-50345

Токен: F7NfYUJCUneLt1fq5F2b

   
Уверовавший в безнаказанность Сарик Андреасян экранизирует «Войну и мир» Экшен «Пацан против всех» с Биллом Скарсгардом использует самые разные стили боевых искусств (видео) В боевике «Миссия невыполнима 8» стало одной прекрасной дамой больше Арнольд Шварценеггер сразится с Керри-Энн Мосс во втором сезоне «Фубара» Дикий Джеймс Макэвой творит всякую жуть в трейлере хоррора «Не говори никому»
• • •
 
1
СЕРИАЛЫ
318

Хоумлендер, Бутчер и компания веселятся на съёмках четвёртого сезона «Пацанов»

Съёмки «Пацанов» — сплошное удовольствие и непреходящий праздник. Вы сами в этом убедитесь, когда посмотрите видеосборник неудавшихся кадров из четвёртого сезона. Ролик опубликовали в рамках стартовавшего Comic Con 2024.

Теги
ВидеоПацаны
Комментарии (1)

Ещё на эту тему

6«Сёгун», «Люди Икс '97», Fallout, «Пацаны» и «Дом Дракона» попали в топ сериалов 2024 года по версии сайта IMDb 5Джаред Падалеки готовится к пятому сезону «Пацанов»

Тоже интересно

26Прекратите ставить повестку выше сюжета — режиссёр «Русалочки» и «Аладдина» критикует современный «Дисней» 8Страхолюдный Майкл Китон, Тим Бёртон и Вайнона Райдер на свежих промо «Битлджуса 2» 20Сидни Суини полностью преобразит своё тело для женской версии «Рокки» 0Это война — первые страницы и обложки нового выпуска популярного комикса о Трансформерах 1«Нападение одиночки на иной мир» — тизер осеннего аниме в по-прежнему популярном жанре исекая

Далее на КГ

0
Вернувшаяся звезда «Крика» рассказала, когда начнутся съёмки седьмой части
 1
Вся история человечества станет зоной боевых действий в новом комиксе по «Терминатору»
 3
Netflix сильно урезал бюджет экранизации видеоигры Bioshock
 0
КГ играет: Игровой коллаж № 135
 0
«Космобюро» — новая настолка об исследовании космоса
 0
К фильму «Чужой: Ромул» выйдет комикс-приквел о ксеноморфе
 1
В игровой индустрии началась давно обещанная забастовка актёров
 0
Мутанты против роботов в отрывке из мультсериала «Черепашки-ниндзя: Истории» во вселенной «Погрома мутантов»
 2
Дилогия Legacy of Kain: Soul Reaver получит ремастер?
 1
«Боевой петух» — анонс аниме про самого крутого кочета на планете
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
«Пацаны» — всё. Пятый сезон станет для сериала последним
 
«Мои приключения с Суперменом» — отрывок с экшеном из первого эпизода второго сезона мультсериала
 
Кино Неделя кино на КГ — главные новости 6–12 мая
 
Фильм «Острые козырьки» получил дату съёмочного старта
 
Кино Сценарист «Мира Юрского периода» и «Звёздных войн» придумает сюжет для фильма с Трансформерами и G.I. Joe
 
Эрин Мориарти из «Пацанов» не волнует критика её внешности и радует феминизм в сериале
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2022 Фильмы 2023 Фильмы 2024 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2022 Сериалы 2023 Сериалы 2024 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

ВКонтакте Телеграм ICQ Твиттер

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
1Лазер-шоу «Три дебила» – 630: «Горизонты: Часть 1», «Тельма», полнометражные «24 часа», фильм про русских руферов
 
4ЕВА
 
 
2Телеовощи – 558: У вас аколит
 
3Ноль кадров в секунду – 536: Сапёр с топором
 
4Лазер-шоу «Три дебила» – 629: «Гарфилд», «Байкеры», дизлайки «Гладиатора 2», чёрный Капитан Америка, новые сказки
 
2ЕВА – 590: (Не) реклама пива
 
1Телеовощи – 557: Шутки ниже сосиски
 
1Ноль кадров в секунду – 535: Берегите ваши уши
 
1Лазер-шоу «Три дебила» – 628: «Полицейский из Беверли-Хиллз 4», ужастик от лица маньяка, «Головоломка 2», «F1» с Брэдом Питтом
 
3ЕВА – 589: Канонизация грузовика-куна
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме Комиксы

Новые комментарии

© 2002–2024 КГ

Контакты

Размещение рекламы

Пользовательское соглашение

Политика конфиденциальности

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

Наши друзья
КритиканствоAMV News
RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru