Хоумлендер, Бутчер и компания веселятся на съёмках четвёртого сезона «Пацанов»

Съёмки «Пацанов» — сплошное удовольствие и непреходящий праздник. Вы сами в этом убедитесь, когда посмотрите видеосборник неудавшихся кадров из четвёртого сезона. Ролик опубликовали в рамках стартовавшего Comic Con 2024.
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Съёмки «Пацанов» — сплошное удовольствие и непреходящий праздник. Вы сами в этом убедитесь, когда посмотрите видеосборник неудавшихся кадров из четвёртого сезона. Ролик опубликовали в рамках стартовавшего Comic Con 2024.
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