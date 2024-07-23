 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2022 Фильмы 2023 Фильмы 2024 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2022 Сериалы 2023 Сериалы 2024 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
Реклама
   

Реклама

ООО «Леста Геймс Эдженси», ИНН 9705161726, ID #a-50345

Токен: F7NfYUJCUneLt1fq5F2b

   
«Моя геройская академия: Ты следующий» — свежий тизер четвёртого аниме-фильма про супергероев «Башня Бога» — новый тизер продолжения аниме от другой студии Новая «Рыжая Соня» официально выйдет в российский прокат Режиссёр «Дэдпула и Росомахи» объяснил, почему фильм нельзя считать «Дэдпулом 3» Dark Horse выпустит первые польские комиксы по «Ведьмаку» на английском языке
• • •
 
СЕРИАЛЫ
532

«Сёгун», «Люди Икс '97», Fallout, «Пацаны» и «Дом Дракона» попали в топ самых высокооценённых сериалов 2024 года по версии сайта IMDb

Источник: FX

Сайт IMDb представил список самых высокооценённых его пользователями сериалов 2024 года. На сайте отмечено, что хотя рейтинг может меняться после премьер новых сериалов в течении года, текущий список служит образцом того, что может оказаться в топах в конце 2024-го.

В список попали те проекты, у которых премьера первого или нового сезона состоялась в период с 1 января по 30 июня. Кроме того, чтобы оказаться в топе самых рейтинговых шоу года сериалы должны были набрать минимальное количество пользовательских голосов за указанный период.

Первое место оказалось за аниме «Ван-Пис», чей 21-й сезон стартовал в январе. А вот как выглядят полный список сериалов 2024-го, наиболее высокооценённых пользователями крупнейшей в мире базы данных о кинематографе (в скобках указана средняя оценка шоу на IMDb за этот год):

  1. «Ван-Пис» (9,08)
  2. «Сёгун» (8.79)
  3. «Люди Икс '97» (8.62)
  4. «Медведь» (8.59)
  5. Fallout (8.54)
  6. «Пацаны» (8.43)
  7. «Дом Дракона» (8.36)
  8. «Настоящий детектив» (8.27)
  9. «Один день» (8.25)
  10. «Джентльмены» (8.25)

«Сёгун» получит второй и третий сезоны. «Люди Икс '97» также продлены на два сезона. Второй будет у Fallout, а третий — у «Дома Дракона». «Пацаны» завершатся пятым в 2026-м.

Попучит продолжение и другой сериал «Ван-Пис». В 2025-м на Netflix состоится премьера второго сезона игровой адаптации манги Эйитиро Оды.

Ранее стали известны номинанты на премию «Эмми». Среди них есть сериалы из топа IMDb.

Теги
Сёгун
Комментарии

Ещё на эту тему

10Объявлены номинанты «Эмми 2024»

Тоже интересно

31«Хранители» без Зака Снайдера — трейлер анимационного фильма в двух частях 9Режиссёр «Холопа» снимет новую версию «Королевства кривых зеркал» 0Авторы и издатели Cities: Skylines II заплатят за всё! 2S.T.A.L.K.E.R. по-аргентински: геймплейный тизер шутера The Path Into The Abyss 3Ноль кадров в секунду. Выпуск 530: Галопом по Summer Game Fest 2024

Далее на КГ

5
Роберт Паттинсон присоединится к психозу Дженнифер Лоуренс
 10
Новый сценарий ремейка «Блэйда» пока нравится главе Marvel
 14
Галадриэль хвастается колечком власти на свежем постере приквела «Властелина колец»
 4
«Король Спаун» — у кинокомикса готов сценарий и новое название (фото)
 4
В экшене «Никто 2» появится роковая женщина Шэрон Стоун
 2
По законченной романтической манге «Ты умеешь хранить секреты?» снимут аниме
 2
Marvel решило рассказать, что произошло между «Возвращением джедая» и «Пробуждением Силы»
 9
Осторожно, токсичность! Ксеноморф и его жертва на свежем постере «Чужого: Ромула»
 0
Очередной комикс по мотивам «Армии тьмы» получит финальный выпуск
 2
Блейк Лайвли засветилась на съёмках «Дэдпула и Росомахи» (фото)
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Первый взгляд на «Сумерки богов» Зака Снайдера
 
Антология Old Dog: Operations продолжит сюжет шпионского комикса от художника Деклана Шелви
 
Игры КГ играет: Xenoblade Chronicles: Future Connected, часть 2
 
Игры Tactical Breach Wizards — трейлер с датой выхода
 
Росомаха позирует на обложках своего особо кровавого комикса
 
Кино Режиссёр провального экшена «Аргайл: Супершпион» Мэттью Вон так и не понял, что снял плохое кино
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2022 Фильмы 2023 Фильмы 2024 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2022 Сериалы 2023 Сериалы 2024 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

ВКонтакте Телеграм ICQ Твиттер

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
2Телеовощи – 558: У вас аколит
 
0Ноль кадров в секунду
 
 
4Лазер-шоу «Три дебила» – 629: «Гарфилд», «Байкеры», дизлайки «Гладиатора 2», чёрный Капитан Америка, новые сказки
 
2ЕВА – 590: (Не) реклама пива
 
1Телеовощи – 557: Шутки ниже сосиски
 
1Ноль кадров в секунду – 535: Берегите ваши уши
 
1Лазер-шоу «Три дебила» – 628: «Полицейский из Беверли-Хиллз 4», ужастик от лица маньяка, «Головоломка 2», «F1» с Брэдом Питтом
 
3ЕВА – 589: Канонизация грузовика-куна
 
1Телеовощи – 556: Как дыра влияет на драму
 
4Ноль кадров в секунду – 534: Достать Варрика
Ещё

Новые комментарии

© 2002–2024 КГ

Контакты

Размещение рекламы

Пользовательское соглашение

Политика конфиденциальности

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

Наши друзья
КритиканствоAMV News
RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru