«Сёгун», «Люди Икс '97», Fallout, «Пацаны» и «Дом Дракона» попали в топ самых высокооценённых сериалов 2024 года по версии сайта IMDb

Сайт IMDb представил список самых высокооценённых его пользователями сериалов 2024 года. На сайте отмечено, что хотя рейтинг может меняться после премьер новых сериалов в течении года, текущий список служит образцом того, что может оказаться в топах в конце 2024-го.

В список попали те проекты, у которых премьера первого или нового сезона состоялась в период с 1 января по 30 июня. Кроме того, чтобы оказаться в топе самых рейтинговых шоу года сериалы должны были набрать минимальное количество пользовательских голосов за указанный период.

Первое место оказалось за аниме «Ван-Пис», чей 21-й сезон стартовал в январе. А вот как выглядят полный список сериалов 2024-го, наиболее высокооценённых пользователями крупнейшей в мире базы данных о кинематографе (в скобках указана средняя оценка шоу на IMDb за этот год):

«Сёгун» получит второй и третий сезоны. «Люди Икс '97» также продлены на два сезона. Второй будет у Fallout, а третий — у «Дома Дракона». «Пацаны» завершатся пятым в 2026-м.

Попучит продолжение и другой сериал «Ван-Пис». В 2025-м на Netflix состоится премьера второго сезона игровой адаптации манги Эйитиро Оды.

Ранее стали известны номинанты на премию «Эмми». Среди них есть сериалы из топа IMDb.