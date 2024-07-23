Галадриэль хвастается колечком власти на свежем постере приквела «Властелина колец»

Последние дни лета ознаменуют для нас не только окончание лета, но и другое прискорбное событие — премьеру второго сезона «Властелина колец. Колец власти». И дабы напомнить беспечным зрителям о лю этом, в сети опубликован свежий постер продолжения эпического фэнтези.

На плакате красуется главная героиня истории — подружка злобного мужика в парике Галадриэль в исполнении Морфидд Кларк. Она не одна, а с кольцом. Тем самым, которое даровано эльфам, но чтобы не просто на пальчике его крутить, а править.

Второй сезон стартует на Amazon 29 августа.