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Галадриэль хвастается колечком власти на свежем постере приквела «Властелина колец»

Последние дни лета ознаменуют для нас не только окончание лета, но и другое прискорбное событие — премьеру второго сезона «Властелина колец. Колец власти». И дабы напомнить беспечным зрителям о лю этом, в сети опубликован свежий постер продолжения эпического фэнтези.

На плакате красуется главная героиня истории — подружка злобного мужика в парике Галадриэль в исполнении Морфидд Кларк. Она не одна, а с кольцом. Тем самым, которое даровано эльфам, но чтобы не просто на пальчике его крутить, а править.

Второй сезон стартует на Amazon 29 августа.

Постеры сериала «Властелин колец. Кольца власти»
Теги
ГалереяВластелин колец. Кольца власти
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