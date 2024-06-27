Галадриэль и зло в парике на свежих промо «Властелина колец. Колец власти»

Какой ты сегодня? Боевой, нарядный, добрый или злой, как Галадриэль и её враг Аннатар. Ну, или, может, ты не прочь потусить, как эти нарядные умертвия? Профильный журнал Empire включился в промо-кампанию самого дорогого сериала в истории, пустив к себе на обложку персонажей из второго сезона «Властелина колец. Колец власти».

Премьера продолжения эпического фэнтези от шoypaннepов Джoна Д. Пэйна и Пaтpика Maккeя состоится 29 августа на стриминговом сервисе Amazon.

И парочка кадров в нагрузку: