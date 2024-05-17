«Властелин колец. Кольца власти» приглашает за кулисы второго сезона (видео)

Стриминговый сервис Amazon продолжает делать хорошую мину при плохой игре, публикуя промо-материалы к «долгожданному» второму сезону фэнтези «Властелин колец. Кольца власти». В сети появился объёмный ролик о создании продолжения, которое стартует на цифровой платформе 29 августа.

Творческая команда, включая участников основного актёрского состава, без особого энтузиазма делится впечатлениями о втором сезоне, дежурно обещая небывалые размах и эпичность. Потому что ну а как же иначе?