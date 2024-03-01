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206

Шоураннеры «Властелина колец. Колец власти» уже готовят третий сезон

Источник: Amazon

Пока зрители-мазохисты настраиваются на просмотр второго сезона «Властелина колец: Колец власти», бессменные шоураннеры проекта Джoн Д. Пэйн и Пaтpик Maккeй со всей любовью и уважением к литературному первоисточнику готовят для них третий сезон. Об этом эксклюзивно доложило издание The Hollywood Reporter.

И третьим сезоном эти талантливые ребята, видимо, не ограничатся, на днях заключив с Amazon MGM Studios новый — трёхлетний — контракт. Оптимистичный знак — для проекта и обслуживающую его съёмочную команду.

Снятый исключительно женщинами второй сезон эпического фэнтези меж тем готовится к своей неизбежной премьере в этом году. Его съёмки, проходившие в Великобритании, завершились прошлым летом.

Теги
Властелин колец. Кольца власти
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