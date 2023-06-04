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Съёмки второго сезона «Властелина колец. Колец власти» завершились

Источник: Amazon

Масштабная забастовка сценаристов, к сожалению, никак не сказалась на производственном процессе второго сезона «Властелина колец. Колец власти». На днях в своих соцсетях о благополучном завершении стадии активного производства просигнализировали несколько участников творческой команды. На съёмки второго сезона ушло 159 дней. А ведь за это время можно было сделать столько всего полезного.

Правда, на финишной прямой производство обходилось без шоураннеров как раз из-за суровых условий, выдвинутых коллегам бастующими. Но вряд ли исключение рулевых из процесса хоть как-то скажется на результате. Разве что в лучшую сторону.

Второй сезон самого дорогого в истории сериала снимали в Великобритании — для экономии средств. Постпроизводство новых эпизодов эпического фэнтези затянется — премьера второго сезона раньше следующего сезона не состоится.

Теги
Властелин колец. Кольца власти
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Источник фотографий: Depositphotos

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