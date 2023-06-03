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«Часики тикают» — Харви Гильен рассказал о переменах Гильермо в пятом сезоне «Чем мы заняты в тени»

Источник: FX

Пятый сезон «Чем мы заняты в тени» получил дату выхода, а это значит, что совсем скоро поклонники эксцентричной и прекрасной вампироэпопеи узнают, как продолжатся истории их любимых персонажей. Но для тех, кто не может ждать, в интервью Entertainment Weekly исполнитель роли Гильермо Харви Гильен рассказал, как изменился характер его персонажа.

Гильермо больше не ждёт своей очереди, а берёт дело в свои руки. Неумолимо стремится к своей цели, дав понять: «На этом всё». Часики тикают.

Вся суть в том, чтобы стать вампиром, пока ещё молод. В смысле, посмотрите на фамильяров из прошлых сезонов, которых так и не обратили. Это немного разочаровывает. Например, Бенджи (Джек О’Коннелл) было около 86 лет, и он говорил: «Скоро он превратит меня в вампира…». Гильермо понял: «Я так не хочу».

Гильермо — фамильяр Нандора (Кайван Новак), 13 лет живущий обещаниями, что когда-нибудь его превратят в вампира. Если будет хорошо себя вести, конечно. Герой мечтал быть похожим на киновампира Армана (Антонио Бандерас в «Интервью с вампиром»), очень долго верил, что так и будет — нужно лишь ещё чуть-чуть подождать. А потом Гильермо психанул и заплатил левому вампиру за укус обращения.

Мы всегда пытаемся понравиться человеку, которого не устраиваем такими, какие мы есть. Но нам некому угождать, кроме самих себя. И когда вы поймёте, что важно лишь то, довольны ли вы сами тем, кого видите в зеркале, тогда остальные могут катиться к чёрту.

Теги
Чем мы заняты в тени
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