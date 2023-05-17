Пятый сезон комедии «Чем мы заняты в тени» получил дату выхода

Канал FX объявил дату релиза пятого сезона мокьюментари «Чем мы заняты в тени». Прекрасное прибудет к нам уже 13 июля — через год и один день после премьеры четвёртого сезона.

Официальные соцсети проекта задают тон:

Мы называем это жарким вампирским летом.

В четвёртом сезоне Ласло (Мэтт Берри) воспитывал младенца Колина Робинсона (Марк Прокш), надеясь не вырастить из него энергетического вампира; Надя (Натасия Деметриу) открывала вампирский ночной клуб; Нандор (Кайван Новак) искал лучшую жену среди возможных, чем обеспечил проекту стилистику реалити-шоу внутри реалити-шоу, а Гильермо (Харви Гильен) решился на исполнение своей давней мечты.

«Чем мы заняты в тени» — сериал, чьи события разворачиваются во вселенной фильма «Реальные упыри» Джемейна Клемента и Тайки Вайтити. Сейчас оба числятся исполнительными продюсерами проекта.