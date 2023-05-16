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Время перемен: вышел трейлер второго сезона ресторанной драмеди «Медведь»

Для заведения The Original Beef of Chicagoland наступают новые времена. Второй сезон проекта канала FX и стриминга Hulu «Медведь» обзавёлся полноценным трейлером, который анонсирует перемены и напоминает, что сериал вернётся на экраны 22 июня.

Молодой шеф-повар Кармен Берцатто (Джереми Аллен Уайт) и его команда собираются всерьёз попробовать свои силы в ресторанном бизнесе — расширяют штат сотрудников, проводят полную реновацию и готовы ко всем вызовам и трудностям, которые связаны с этим важным шагом в их общем деле. Ну и в процессе ключевые персонажи осознают, что стали друг для друга настоящей семьёй.

Теги
ВидеоМедведь
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Источник фотографий: Depositphotos

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