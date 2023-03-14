«Медведь» возвращается этим летом

Драма «Медведь», получившая одинаково мощный отклик от критиков и зрителей, возвращается со вторым сезоном с наступлением тёплых деньков. Стриминговый сервис Hulu опубликовал первый тизер продолжения и просигнализировал, что свежие эпизоды сериала нагрянут на малые экраны этим летом, в июне, но вот точной датой пока не делится.

Проект рассказывает о том, как молодой шеф-повар Кармен Берцатто в исполнении Джереми Аллена Уайта («Бесстыдники») вынужден оставить мир изысканной кухни, чтобы вернуться в родной Чикаго, где ему предстоит возглавить семейный бизнес — магазинчик The Original Beef of Chicagoland, где торгуют сэндвичами.