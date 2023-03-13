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СЕРИАЛЫ
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Это предательство: звезда «Теории большого взрыва» была против трансформации своего персонажа

Источник: CBS

Эми Фарра Фаулер — барышня весьма яркая, и звезда «Теории большого взрыва» Маим Бялик успела так привязаться к этому образу, что вовсе не была уверена в предлагаемых сценаристами изменениях. Однако предпочла довериться им, и не зря — небольшой рестайлинг пошёл ей только на пользу.

Это тот случай, когда я не была уверена, что согласна с нашими сценаристами, но я полностью им доверяю и это просто часть работы в команде. Мне нравилось носить более красивую одежду, и было невероятно волнительно сменить причёску после всех этих лет.

Было круто, что люди смогли увидеть меня иначе, но некоторым образом это казалось предательством по отношению к Эми. Мы не сходили с ума и не заставляли её одеваться каким-то совершенно нехарактерным для неё образом. Она по-прежнему носила разумные вещи, вроде тех, что ты покупаешь в универмаге Loehmann's. Но у меня определённо был конфликт из-за этого. Я думала, это будет как: «Давайте приоденем Эми и отправим её на вечеринку», но не предполагала, что это станет её новой нормальностью.

После «Теории большого взрыва», завершившейся по желанию Джима Парсонса в 2019 году, Биалик заполучила главную роль в сериале «Зовите меня Кэт», который держится в эфире уже три сезона.

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