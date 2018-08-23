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Первоисточники: deadline.comwww.hollywoodreporter.com Прямая ссылка на новость:
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Двенадцатый сезон «Теории большого взрыва» станет для сериала последним

Событие, до которого многие не чаяли дожить: телеканал CBS прощается с ситкомом «Теория большого взрыва». Двенадцатый сезон станет для сериала заключительным и отнюдь не по причине скатившихся рейтингов — с ними у самой долгоиграющей мультикамерной комедии в истории американского телевидения как раз всё отлично.

Решение о закрытии принимали исходя из необходимости продления контрактов съёмочной группы и актёров, а с последним пунктом как раз всё не так однозначно. Долгоиграющую комедию о молодых учёных-гиках решил покинуть исполнитель роли Шелдона Купера, а продюсеры нацеливались на продление лишь в случае, если вся команда ситкома останется в сборе.

Помимо Парсонса в основной актёрский состав сериала входят Джонни Галэки, Кейли Куоко, Саймон Хелберг, Кунал Найяр, Мелисса Ройч и Маим Бялик.

Создателями ситкома значатся Чак Лорри и Билл Прэди. Шоураннером двенадцатого сезона «Теории большого взрыва» выступает Стивен Холланд. Все трое наряду со Стивом Молларо числятся исполнительными продюсерами проекта. Производством заведуют Chuck Lorre Productions и Warner Bros. Television. Финальный эпизод сериала выйдет в следующем мае.

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Теория большого взрыва
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