Хью Лори сыграет главную роль в комедийном сериале от автора «Вице-президента»

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Прошлой осенью автор политической комедии «Вице-президент» Армандо Ианнуччи пристроил на кабельный канал HBO свой новый проект под рабочим названием Avenue 5. Одобрены съёмки пилота и написание сценариев к нескольким эпизодам. А на днях в актёрском составе случилось первое пополнение — после длительных переговоров кастинг-лист будущего сериала возглавил Хью Лори («Доктор Хаус»).

Сюжет по-прежнему известен лишь в общих чертах. События многосерийной комедии разворачиваются в будущем, преимущественно в космосе. Главный герой — обаятельный и сдержанный американец Райан Кларк (Лори), капитан космического судна «Авеню 5».

Ианнуччи выступает создателем, сценаристом и исполнительным продюсером сериала. Съёмки пилотного эпизода стартуют в этом году в Лондоне.