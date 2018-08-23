За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Сельма Блэр (фильмы «Жестокие игры», «Хеллбой», сериал «Управление гневом») пополнила актёрский состав 10-серийной научно-фантастической драмы Netflix «Другая жизнь», присоединившись к ранее принятой в команду Кэти Сакхофф («Звёздный крейсер „Галактика“», «Лонгмайр»).

В центре истории — астронавт Нико Брекинридж (Сакхофф), возглавляющая исследовательскую группу по поиску инопланетян и изучению происхождения загадочного внеземного артефакта. Из-за нависшей над командой смертельной опасности эта миссия грозит стать их билетом в один конец.

Харпер Грасс в исполнении Сельмы Блэр — проницательная журналистка, обладающая огромным влиянием на социальные медиа. Ею движет жгучее желание раскрыть общественности одну из самых больших загадок в истории человечества.

Создатель и шоураннер проекта — Аарон Мартин, вдобавок выступающий исполнительным продюсером наравне с Норин Халперн.