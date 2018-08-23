 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
   
«Звёздные войны: Сопротивление» — трейлер и дата выхода Шестой сезон сериала «Карточный домик» обзавёлся датой выхода Российское кино заработало в зарубежном прокате уже $ 30 млн «Маньяк» — трейлер Сценарий пилотного эпизода сериала «Судья Дредд: Мега-Сити 1» готов
СЕРИАЛЫ
 
Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:
$Спасибо автору
 

Сельма Блэр попала в «Другую жизнь»

Сельма Блэр (фильмы «Жестокие игры», «Хеллбой», сериал «Управление гневом») пополнила актёрский состав 10-серийной научно-фантастической драмы Netflix «Другая жизнь», присоединившись к ранее принятой в команду Кэти Сакхофф («Звёздный крейсер „Галактика“», «Лонгмайр»).

В центре истории — астронавт Нико Брекинридж (Сакхофф), возглавляющая исследовательскую группу по поиску инопланетян и изучению происхождения загадочного внеземного артефакта. Из-за нависшей над командой смертельной опасности эта миссия грозит стать их билетом в один конец.

Харпер Грасс в исполнении Сельмы Блэр — проницательная журналистка, обладающая огромным влиянием на социальные медиа. Ею движет жгучее желание раскрыть общественности одну из самых больших загадок в истории человечества.

Создатель и шоураннер проекта — Аарон Мартин, вдобавок выступающий исполнительным продюсером наравне с Норин Халперн.

+ Обсудить
Темы
 
Другая жизнь
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
Netflix готовит научно-фантастическую драму «Другая жизнь» с Кэти Сакхофф в главной роли
 
Сельма Блэр попала в «Другую жизнь»

Тоже интересно

 
Кино Второй международный трейлер фильма «Варкрафт»
 
Кино Сама Чудо-женщина получает не чудо-деньги
 
Кино «Логан» — полное описание сюжета
 
Кино Кадры из фильма «Механик: Воскрешение»
 
Кино Новый кадр с диснеевскими принцессами из фильма «Ральф против интернета»
 
Кино Новый «Робокоп» может стать продолжением оригинального фильма
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Новые комментарии

ВКонтакте.Кино YouTube Инстаграм ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Новости от GameMag
Gamescom 2018: Forza Horizon 4 - новый геймплей, свежие скриншоты и анонс бандлов с Xbox OneGamescom 2018: Bandai Namco показала новые скриншоты и геймплейный тизер-трейлер Ace Combat 7ASUS представила игровые видеокарты серий ROG Strix, Turbo и Dual на базе графических процессоров GeForce RTX 2080 Ti и 2080Gamescom 2018: Call of Cthulhu - представлен новый трейлер детективного хоррора по мотивам творчества ЛавкрафтаИсточники Windows Central: Xbox All Access - новый сервис Microsoft и самый простой способ получить Xbox One или Xbox One X

Популярные трейлеры

Все Кино Сериалы Игры Аниме
Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2018 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика