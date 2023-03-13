Телеовощи. Выпуск 487: Мастер декапитации

Оценки
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Содержание
Оценки эпизодов
|00:00 —
|Вступление
|02:07 —
|Режиссёр и одна из ведущих актрис выбыли из приквела «Дюны»
|05:55 —
|Трейлер боевика «Цитадель» братьев Руссо
|16:45 —
|Hulu отказался от «Дьявола в белом городе» Леонардо Дикаприо и Мартина Скорсезе
|24:12 —
|Каратель вернётся в сериале «Сорвиголова: Рождённый заново»
|36:34 —
|«Король и Шут» — 1x02—03
|49:07 —
|«Мандалорец» — 3x02
|55:52 —
|«Одни из нас» — 1x08
|01:03:38 —
|«Консультант» — 1x02—03
|01:09:37 —
|«Король и Шут» — 1x02—03
|01:29:31 —
|«Звёздные войны: Бракованная партия» — 2x12
|01:35:07 —
|«Шоу пошло не так» — 1x06
|01:42:40 —
|«Горец» — 3x03
|01:47:58 —
|«Безумцы» — 1x05
|01:57:01 —
|«Звездный путь: Следующее поколение» — 1x05
|02:08:33 —
|«Остаться в живых» — 1x20
|02:13:24 —
|«Баффи — истребительница вампиров» — 4x20
|02:26:05 —
|«Футурама» — 6x24
|02:29:57 —
|«Нодамэ Кантабиле» — 3x05
|02:38:23 —
|Завершение и благодарности спонсорам
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