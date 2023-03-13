Новые сериалы недели: «Рыцари Готэма» от The CW и драмеди с Бобом Оденкёрком

Премьера +

The CW

Брюс Уэйн убит, и его мятежный приёмный сын собирает команду из отпрысков врагов Бэтмена. Главных героев единит то, что их всех обвиняют в убийстве Крестоносца в плаще. Теперь самые разыскиваемые «преступники» Готэма должны доказать свою невиновность. Мегаполис без Бэтмена погружается в хаос и беззаконие, но надежда жива в лице команды несправедливо обвинённых изгоев, назвавших себя Рыцарями Готэма.

Телеканал The CW, почти добивший свою DC-вселенную, решил не отказываться от удовольствия показать зрителям, вероятно, последнюю премьеру по культовому миру комиксов. И вряд ли этот проект будет чем-то принципиально отличаться от остальных сериалов Arrowverse.