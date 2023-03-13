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СЕРИАЛЫ
419

Новые сериалы недели: «Рыцари Готэма» от The CW и драмеди с Бобом Оденкёрком

Источник: The CW

За внимание зрителей поборются два сериала-новичка. Правда, выступают оные в разных весовых категориях. С одной стороны, собрание косплееров под названием «Рыцари Готэма» от телеканала The CW. С другой стороны, драмеди «Счастливчик Хэнк» от продюсеров «Во все тяжкие» и с Бобом Оденкёрком в главной роли.

Вторник, 14 марта

 
Премьера+
The CW
Рыцари Готэма Gotham Knights

фантастика

В ролях Оскар Морган, Миша Коллинз, Оливия Роуз Киган, Рахарт Адамс, Тайлер Ликьяра, Анна Лор

Создатель Чад Файвэш, Джеймс Стотеро, Натали Абрамс

Брюс Уэйн убит, и его мятежный приёмный сын собирает команду из отпрысков врагов Бэтмена. Главных героев единит то, что их всех обвиняют в убийстве Крестоносца в плаще. Теперь самые разыскиваемые «преступники» Готэма должны доказать свою невиновность. Мегаполис без Бэтмена погружается в хаос и беззаконие, но надежда жива в лице команды несправедливо обвинённых изгоев, назвавших себя Рыцарями Готэма.

Телеканал The CW, почти добивший свою DC-вселенную, решил не отказываться от удовольствия показать зрителям, вероятно, последнюю премьеру по культовому миру комиксов. И вряд ли этот проект будет чем-то принципиально отличаться от остальных сериалов Arrowverse.

Видео

 
Сезон3
The CW
Супермен и Лоис Superman & Lois

боевик, драма, приключенческий

В ролях Тайлер Хеклин, Элизабет Таллоr, Дилан Уолш, Алекс Гарфин, Джордан Эльсас, Эммануэль Шрики

Создатель Грег Берланти, Тодд Хелбинг

Сериал следит за семейными буднями знаменитой супружеской пары из Смолвиля. Главные герои продолжат бороться со злом и несправедливостью, совмещая эту непростую миссию с воспитанием сыновей и хлопотами по дому.

Видео

Среда, 15 марта

 
Сезон3
Apple TV+
Тед Лассо Ted Lasso

комедия, спорт

В ролях Джейсон Судейкис, Ханна Уэддингхэм, Джуно Темпл, Джереми Свифт, Фил Данстер, Бретт Голдштейн

Создатель Билл Лоуренс, Джейсон Судейкис

Джейсон Судейкис играет тренера местечковой команды по американскому футболу из Канзаса, которого приглашают возглавить тренерский штаб профессиональной футбольной команды в Англии. И всё бы хорошо, но о классическом английском футболе Лассо не имеет никакого представления.

Видео

Четверг, 16 марта

 
Сезон2
Netflix
Тень и кость Shadow and Bone

фэнтези

В ролях Джесси Мей Ли, Бен Барнс, Люк Паскуалино, Амита Суман, Фредди Картер, Арчи Рено

Создатель Эрик Хайссерер, Ли Бардуго

Юная сирота Алина Старков открывает в себе магические силы, которые могли бы помочь ей спасти свою страну Равку, отсечённую от мира Тенистым Каньоном, где водятся кровожадные монстры. Но выполнить эту важную миссию не так-то просто, когда не знаешь, кому доверять, и не умеешь пользоваться своим даром.

Видео

 
Сезон5
Freeform
Приятные хлопоты Good Trouble

драма, романтический

В ролях Зури Аделе, Шерри Кола, Роджер Барт, Эмма Хантон, Джош Пенс, Томми Мартинес

Создатель Джоанна Джонсон

Спин-офф семейной драмы «Фостеры», повествующий о жизни сестёр Кэлли и Марианны в Лос-Анджелесе. Девушки наконец-то выбрались из родительского дома и готовы ко всем испытаниям самостоятельной жизни.

Пятница, 17 марта

 
Конец сезона2
Amazon
Карнивал Роу Carnival Row

драма, фэнтези, триллер, детектив

В ролях Орландо Блум, Кара Делевинь, Индира Варма, Тэмзин Мерчант, Дэвид Гяси, Карла Кроум

Создатель Рене Эчеваррия

Десятый эпизод станет заключительным для второго сезона и сериала.

Видео

 
Конец сезона4
Apple TV+
Прислуга Servant

триллер, мистика

В ролях Тоби Кеббелл, Лорен Эмброуз, Руперт Гринт, Нелл Тайгер Фри, Филлип Джеймс Бреннон, С. Дж. Сон

Создатель Тони Басгэллоп

Десятая серия Fallen станет заключительной для четвёртого сезона и сериала.

Видео

Воскресенье, 19 марта

 
Премьера+
AMC
Счастливчик Хэнк Lucky Hank

драма, комедия

В ролях Боб Оденкёрк, Сюзанн Крайер, Седрик Ярбро, Сара Амини, Дидрих Бадер, Olivia Scott Welch

Создатель Ричард Руссо, Аарон Зельман, Пол Либерштейн

Уильям Генри Деверо младший возглавляет кафедру английской филологии из страдающего от недофинансирования колледжа в Пенсильвании. Главный герой, как и его учебное заведение, переживает не лучшие времена. Вдобавок его супруга Лили — завуч одной из местных школ — начинает сомневаться в своём выборе жизненного пути.

Боб Оденкёрк и продюсеры «Во все тяжкие» (а также его приквела про Сола Гудмана) объединились ради нового проекта — комедийной драмы о кризисе среднего возраста.

Видео

 
Конец сезона2
Paramount+
Мэр Кингстауна Mayor of Kingstown

драма

В ролях Джереми Реннер, Кайл Чандлер, Дайан Уист, Хью Диллон, Эйдан Гиллен, Тэйлор Хэндли

Создатель Тейлор Шеридан, Хью Диллон

Второй сезон сериала Тейлора Шеридана с Джереми Реннером завершится десятым эпизодом.

Видео

 
Конец сезона2
Showtime
Ваша честь Your Honor

детектив, драма, триллер

В ролях Брайан Крэнстон, Хантер Дуэн, Майкл Стулбарг, Кармен Эджого, Марго Мартиндейл, Лоррейн Туссен

Создатель Питер Моффат

Десятая серия станет финальной для второго сезона и сериала с Брайаном Крэнстоном в главной роли.

Видео

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