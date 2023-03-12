Неделя сериалов на КГ — главные новости 6–12 марта

В книгах такого нет! Продюсеры «Ведьмака» обещают крутейший оригинальный контент в третьем сезоне. Не то что эти ваши The Last of Us, копирующие игру.
«Сорвиголова: Рождённый заново»: Каратель вернётся, Карен Пейдж — нет. Фогги Нельсон тоже в пролёте.
Первый рекаст «Сорвиголовы»: Сандрин Холт играет Ванессу Фиск в «Рождённом заново». Ждём остальных изменений в актёрском составе.
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Сценарий нового сериала «СТС» написала нейросеть. Может, это и к лучшему.
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«Властелин колец. Кольца власти» засветил локации второго сезона (фото). Где-то тут притаился специалист по птичьему помёту.
Приквел «Дюны» на паузе: из сериала выбыли режиссёр и одна из ведущих актрис. Вынужденные кадровые перестановки.
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