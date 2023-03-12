Неделя сериалов на КГ — главные новости 6–12 марта

В книгах такого нет! Продюсеры «Ведьмака» обещают крутейший оригинальный контент в третьем сезоне. Не то что эти ваши The Last of Us, копирующие игру.

Первый рекаст «Сорвиголовы»: Сандрин Холт играет Ванессу Фиск в «Рождённом заново». Ждём остальных изменений в актёрском составе.

Джоэл и Элли идут до конца в трейлере финала первого сезона «Одних из нас». Последняя серия обещает взрывной и противоречивый промежуточный финал.

Лучший злодей Marvel сыграет модельера Карла Лагерфельда в сериале для Disney+. Гламурные страсти на шесть эпизодов.

Сценарий нового сериала «СТС» написала нейросеть. Может, это и к лучшему.

Приянка Чопра и Ричард Мэдден пускаются во все тяжкие в трейлере боевика «Цитадель» братьев Руссо. Премьера сериала — в конце апреля.

«Властелин колец. Кольца власти» засветил локации второго сезона (фото). Где-то тут притаился специалист по птичьему помёту.