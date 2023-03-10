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В книгах такого нет! Продюсеры «Ведьмака» обещают крутейший оригинальный контент в третьем сезоне

Источник: Netflix

До сих пор строго придерживавшийся первоисточника сериал «Ведьмак» от Netflix решил свернуть с проторённой книгами Анджея Сапковского дорожки. В третьем сезоне авторы наконец позволили себе немного вольности и добавили в сюжет кое-что новенькое.

О расширении мира Геральта из Ривии поведали продюсер Грэм Маршалл и ответственный за спецэффекты Себастьян Франкур.

Мы как раз рожаем последние эпизоды третьего сезона, и это очень круто. Не думаю, что кто-нибудь читал или видел подобное раньше в лоре «Ведьмака», поэтому уверен, это будет захватывающе.

Мы работаем над довольно вкусными штучками для грядущего сезона. Уже показали кое-что творческой команде, и они в полном восторге — это так круто. Есть маленькая сцена с милым существом и более длинная сцена с большим монстром — тоже круто.

Но не волнуйтесь заранее. Создатели сериала, как и прежде, обещают сохранять баланс между креативом и книжным духом франчайза. Задача трудная, ведь по их словам, одним фанатам нравится одно, другим — другое, всем не угодишь, кто-нибудь да будет недоволен. К счастью, команда беззаветно предана канону и со всей бережностью переносит на экран лор, мир и всего «Ведьмака».

К сожалению, они не могут брать ничего из видеоигры для новых эпизодов. Второй сезон был конкретно основан на книге, и было бы странно вдруг взять и вписать в сериал игровой элемент. Приходится следовать написанному, впрочем, романы — это их путеводитель, а не Библия.

Я чувствую, что именно здесь они отделены от видеоигры или от книг, что позволяет им исследовать другие сюжетные линии, другие места и тому подобное. Думаю, такой подход до сих пор хорошо работает.

Это не то же самое, что смотреть сериал вроде «Одни из нас», в котором первый эпизод — это начало видеоигры. У нас достаточно творческой свободы, чтобы оставаться верными одним элементам, и раскрывать другие.

Генри Кавилл в последний раз вернётся к любимому некогда образу в третьем сезоне «Ведьмака». Премьера намечена на лето этого года. В четвёртом и пятом сезонах роль Геральта отойдёт Лиаму Хемсворту.

Теги
NetflixГенри КавиллЦитаты
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Источник фотографий: Depositphotos

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