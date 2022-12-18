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1
СЕРИАЛЫ
952

Новые сериалы недели: никому не нужный приквел «Ведьмака»

Источник: Netflix

В преддверии католического Рождества многосерийных премьер почти не предвидится. Впрочем, для зрителей со специфическими вкусами стриминговый сервис Netflix таки подготовил удивительный презент — четырёхсерийный мини-сериал «Ведьмак: Происхождение». Приквел расширит и углубит лор книжной серии Анджея Сапковского, о чём его никто и никогда не просил.

Четверг, 21 декабря

 
Сезон3
Netflix
Эмили в Париже Emily in Paris

комедия, драма, романтический

В ролях Лили Коллинз, Эшли Парк, Кейт Уолш, Филиппин Леруа-Болье, Сэмюэл Арнольд, Лукас Браво

Создатель Даррен Стар

Молодая и амбициозная Эмили Купер осуществляет свою мечту, отправившись работать в Париж. В столице моды её ждут многочисленные профессиональные вызовы, насыщенная личная жизнь, новые знакомства и море других приключений.

Видео

 
Сезон3
Amazon
Джек Райан Tom Clancy’s Jack Ryan

драма, боевик

В ролях Джон Красински, Уэнделл Пирс, Эбби Корниш, Нуми Рапас, Том Влашиха, Йован Адепо

Создатель Карлтон Кьюз, Грэм Роланд

Джек Райан в бегах, а время работает против него. Протагониста обвиняют в причастности к масштабному заговору, поэтому Райану приходится бегать по всей Европе и от ЦРУ, и от преступников, которых он раскрыл. Ну и миссию по спасению мира тоже никто не отменял.

Видео

Понедельник, 25 декабря

 
Премьера+
Netflix
Ведьмак: Происхождение The Witcher: Blood Origin

фэнтези

В ролях София Браун, Мишель Йео, Лоуренс О'Фуариан, Натаниэль Кёртис, Джейкоб Коллинз-Леви, Ленни Генри

Создатель Деклан Де Барра

События разворачиваются в эльфийскую Золотую эру, за 1200 лет до временной линии Геральта. Семь незнакомцев-изгоев, не особенно дружных между собой, собираются вместе одолеть великую империю, угнетающую всех и вся на Континенте. Но тут открываются врата в иные миры, а жадный до власти мудрец применяет могучее оружие, и дабы победить монстра, Семерым предстоит создать своего собственного.

В этом году на долю сериала «Ведьмак» выпало многое. А главное, оттуда по собственной воле выпал исполнитель главной роли. Но это же не повод отказать себе в удовольствии насладиться приквелом основного сериала, правда?..

Видео

Теги
Превью
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