Новые сериалы недели: никому не нужный приквел «Ведьмака»

Премьера +

Netflix

События разворачиваются в эльфийскую Золотую эру, за 1200 лет до временной линии Геральта. Семь незнакомцев-изгоев, не особенно дружных между собой, собираются вместе одолеть великую империю, угнетающую всех и вся на Континенте. Но тут открываются врата в иные миры, а жадный до власти мудрец применяет могучее оружие, и дабы победить монстра, Семерым предстоит создать своего собственного.

В этом году на долю сериала «Ведьмак» выпало многое. А главное, оттуда по собственной воле выпал исполнитель главной роли. Но это же не повод отказать себе в удовольствии насладиться приквелом основного сериала, правда?..