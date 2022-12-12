«Ведьмак» обновил свою хронологию (фото)

Ох уж этот лентяй Сапковский, не смог как следует, во всех подробностях, прописать хронологию своей вселенной. Пришлось его талантливым экранизаторам от Netflix делать за автора литературного первоисточника эту неблагодарную работу.

В конце декабря на стриминговом сервисе состоится премьера мини-сериала «Ведьмак: Происхождение», и о пришествии тёмного фэнтези в очередной раз напомнил официальный твиттер-акаунт франчайза, публиковав обновлённую хронологию экранной вселенной «Ведьмака».

Чтобы зрители не запутались, на картинке указаны даты. Оцените масштаб происходивших событий и впечатлитесь.