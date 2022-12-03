Инклюзивная компашка отправляется в приключение в трейлере приквела «Ведьмак: Происхождение»

Оценить забористость допинга, которым стимулировали своё творчество ваятели экранной вселенной «Ведьмака», позволяет трейлер его приквела под названием «Ведьмак: Происхождение». Четырёхсерийная предыстория в виде сомнительного рождественского подарка зрителям выйдет на стриминговом сервисе Netflix 25 декабря.

И наконец-то можно насладиться официальным синопсисом мини-сериала.

События приквела разворачиваются в эльфийскую Золотую эру, за 1200 лет до временной линии Геральта. Семь незнакомцев-изгоев, не особенно дружных между собой, собираются вместе одолеть великую империю, угнетающую всех и вся на Континенте. Но тут открываются врата в иные миры, а жадный до власти мудрец применяет могучее оружие, и дабы победить монстра, Семерым предстоит создать своего собственного.

И свежий постер: