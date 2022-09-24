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Приквел «Ведьмака» с эльфийкой Мишель Йео получил дату выхода

Стриминговый сервис Netflix в кои-то веки вспомнил о своём мини-сериале «Ведьмак: Происхождение», тизер которого вышел в конце прошлого года. Оказывается, приквел «Ведьмака» на плаву и даже готовится к выходу. О серьёзности намерений говорит первый официальный постер с настоящей датой выхода — 25 декабря.

Не исключено, что от такого рождественского подарочка пятые точки фанатов книг будут пылать не хуже рождественских ёлок.

Постеры сериала «Ведьмак: Происхождение»

Шестисерийная предыстория от шоураннера Деклана Де Барры («Ведьмак», «Ведьмак: Кошмар Волка») поведает о событиях, происходивших за 1200 лет до временной линии оригинала. Все желающие узнают о появлении первого ведьмака и Сопряжении сфер — катастрофе, соединившей миры эльфов, монстров и людей.

Главные роли играют Мишель Йео, Лоуренс О’Фуорейн и София Браун. Шоураннер «Ведьмака» Лорен Шмидт Хиссрич входит в команду исполнительных продюсеров приквела.

И в довесок кадр с зеленоглазой героиней Йео:

Кадры из сериала «Ведьмак: Происхождение»
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ГалереяВедьмак: Происхождение
Комментарии (4)

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Источник фотографий: Depositphotos

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